Тікав від мобілізації: росіянин на SUP-дошці дістався Естонії
Зранку 26 вересня затримали росіянина, який незаконно перетнув естонський кордон у гирлі річки Нарва. Чоловіка, який це зробив через оголошену в Росії мобілізацію, відправили назад того ж дня.
З’ясувалося, що правопорушник перетинав кордон на SUP-дошці вночі. Після переправи одразу розпочали розшук.
Задіяли кілька додаткових патрулів, собачий патруль, територію було оточено. Близько 4.30 його було затримано на одній з автобусних зупинок. Чоловіка доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії.
– У даному випадку це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією, – сказав керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Ерік Пургел.
Він зазначив, що на данний момент помітного зростання міграційного тиску не має, але Естонія до такого розвитку подій готова.
Джерело: ERR