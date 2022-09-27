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Тікав від мобілізації: росіянин на SUP-дошці дістався Естонії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Тікав від мобілізації: росіянин на SUP-дошці дістався Естонії
Фото: Pixabay

Зранку 26 вересня затримали росіянина, який незаконно перетнув естонський кордон у гирлі річки Нарва. Чоловіка, який це зробив через оголошену в Росії мобілізацію, відправили назад того ж дня.

З’ясувалося, що правопорушник перетинав кордон на SUP-дошці вночі. Після переправи одразу розпочали розшук.

Задіяли кілька додаткових патрулів, собачий патруль, територію було оточено. Близько 4.30 його було затримано на одній з автобусних зупинок. Чоловіка доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії.

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– У даному випадку це був незаконний перехід кордону, який був скоєний через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією, – сказав керівник служби прикордонного та міграційного нагляду Ерік Пургел.

Він зазначив, що на данний момент помітного зростання міграційного тиску не має, але Естонія до такого розвитку подій готова.

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Джерело: ERR

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