Франція відправляє в Україну судно з аварійними мостами та пожежними авто

Вересень, 28 в 14:05

У рамках операції Корабель для України з порту в Марселі 28 вересня вирушить судно з гуманітарним вантажем, повідомляє МЗС Франції.

– Понад 1 тис. тонн гуманітарного вантажу буде доставлено в порт Констанца в Румунії. Цей вантаж дозволяє забезпечити пріоритетні потреби, висловлені українською владою, – наголошується у заяві.

Гуманітарка включає 15 пожежно-рятувальних автомобілів, вісім напівжорстких надувних човнів, а також 19 тонн спорядження для розмінування.

Крім того, Франція передає Україні 25 тонн медпрепаратів для невідкладної допомоги та реанімації і медичний автомобіль, оснащений рентгенівським обладнанням.

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У складі вантажу – 60 тис. продовольчих пайків, кожен з яких розрахований на дворазове харчування, 48 тонн готової їжі та 13 тонн молока, а ще п’ять генераторів, будматеріали та брезент.

Франція також передасть аварійні мости завдовжки понад 200 м, які можна використовувати для оперативного ремонту цивільної інфраструктури України. Йдеться про три збірні мости Bailey, придбані у французького державного агентства Cerema, і три модульні сталеві мости від компанії Matière (один з них буде доставлений автотранспортом).

З Костанци вантаж доставлять до гуманітарного центру в Сучаві (Румунія), а звідти передадуть ДСНС, МОЗ, а також до Чернігова та Харкова, Одеси та Стрия.

У МЗС зазначили, що відповідно до зобов’язань, взятих Францією на конференції в Лугано, зусилля щодо відновлення будуть зосереджені на Чернігівській області.

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Джерело: МЗС Франції