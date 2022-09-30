Першу жінку-трансгендера армії США звинувачують у шпигунстві на РФ

Вересень, 30 в 13:53

У США ФБР звинуватило подружжя – майора медслужби США Джеймі Лі Генрі та її дружину, лікаря Ганну Габрієлян, – у змові з метою передати секретну інформацію владі Росії.

Про це повідомляють американські та європейські ЗМІ.

Як уточнюється, подружжя планувало передати РФ конфіденційну інформацію про пацієнтів американського військового госпіталю, проте, як виявилося, вони спілкувалися з агентом ФБР під прикриттям.

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Під час переговорів Габрієлян та Лі Генрі заявили, що їх головним мотивом стали “патріотичні почуття до Росії”.

Прокурори повідомляють, що подружжя хотіло допомогти РФ отримати інформацію про стан здоров’я людей, які мають стосунок до армії та правління США.

Так, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну лікар Габрієлян пішла до посольства РФ і запропонувала свою кандидатуру як добровольця, щоб виїхати на фронт, але росіяни їй відмовили.

Тим часом їй написали агенти ФБР під прикриттям, вони запропонували зустріч, представившись шпигунами з Росії. На цій зустрічі Габрієлян запропонувала передати інформацію про те, як ведеться підготовка військових, які надають допомогу Україні.

Майор Генрі – перший відомий чинний офіцер армії США, який заявив про те, що є трансгендером. Це сталося після того, як у 2015 році в США офіційно дозволили змінювати стать та ім’я. Того ж року Генрі та Габрієлян одружилися.

Фото: Телеграм-канал Андрія Цаплієнка