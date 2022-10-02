З Північного потоку-2 вийшов весь газ, витік припинився

Жовтень, 02 в 12:24

Із пошкодженого газопроводу Північний потік-2 вийшов весь газ. Про це свідчать дані про стабілізацію тиску, які оприлюднило Данське енергетичне агентство.

Про Північний потік-1 агентство поки що нічого не повідомляє. За даними телеканалу SVT Nyheter, з нього залишки газу мають вийти у неділю.

Нагадаємо, газопроводи Північний потік-1 і Північний потік-2 були пошкоджені 26 вересня. Падіння тиску зафіксували на трьох з чотирьох ниток у двох різних місцях у Балтійському морі недалеко від острова Борнгольм.

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ЗМІ із посиланням на джерела у розвідках повідомили, що представники європейської служби безпеки у понеділок та вівторок (26-27 вересня) помітили кораблі ВМФ Росії поблизу витоків у трубопроводах Північного потоку (Nord Stream).

Поки що незрозуміло, чи мали кораблі якусь причетність до пошкодження трубопроводів, але це вивчатимуть слідчі.

29 вересня в НАТО опублікували заяву про те, що виток газу на гілках Північних потоків стався в результаті диверсії.