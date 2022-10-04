За війну в Україні відповідає не лише Путін, а й вся Росія, – прем’єр Польщі

Жовтень, 04 в 20:26

За війну РФ проти України відповідає не лише президент країни-агресора Володимир Путін, а й Росія загалом.

Про це заявив на Варшавському безпековому форумі прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

– Це не війна одного Путіна, як вважають деякі на Заході, це війна всієї Росії, – говорить він.

Моравецький додав, що “Росія відродила демонів, які, як ми думали, залишилися в темному минулому” – колоніалізм, імперіалізм, націоналізм.

Зараз дивляться

– Вони вийшли на поверхню, Кремль використовує їх як зброю пропаганди, – каже прем’єр-міністр.

Читайте Посла РФ викликали до МЗС Польщі через спроби анексії територій України

Він зазначив, що імперська “ідеологія “русского міра” дуже живуча в Росії”, і що через це після перемоги України у війні “Росія має фундаментально змінитися, щоби не становити загрози для своїх сусідів”.

Джерело: PAP