Жовтень, 09 в 18:12

США обговорюють із британською компанією BAE Systems поновлення виробництва гаубиць M777. Зокрема це викликано зростанням інтересу деяких країн до цієї зброї після успіхів, продемонстрованих Україною.

Про це пише The Wall Street Journal.

Так, BAE стверджує, що вже веде переговори про перезапуск із армією США. Аналітики стверджують, що також додаткові замовлення надійшли на іншу висококласну зброю, включаючи американську високомобільну артилерійську ракетну систему M142, або Himars, та англо-шведську переносну протитанкову ракету NLAW.

Зараз дивляться

Тим часом російське озброєння демонструє низькі показники та знижений продаж на світових ринках.

У виданні зазначили, що M777 дозволив силам України стріляти ширшим спектром снарядів, ніж старіша зброя.

Наголошується, що характеристики цих гаубиць покращили за рахунок розширення використання високоточних снарядів із GPS-наведенням, а не традиційних некерованих снарядів.

В BAE повідомили, що серед потенційних покупців M777 – країни Центральної Європи. Там заявили, що якщо запити перетворяться на реальні замовлення, то кількість поставок нових гаубиць може сягнути 500 одиниць.

Зазначається, що ракети, які використовуються РК, коштують по 150 тис. доларів кожна, стандартний снаряд для M777 коштує 800 доларів, а керований снаряд Excalibur – близько 68 тисяч доларів.

У виданні нагадали, що те, що США та союзники постачають Україну зброєю, поступово впливає на їхні власні запаси, яких стає менше.

Однак відновлення неактивних ліній постачання потребує часу. У BAE оцінили, що для відновлення повного виробництва M777 їм потрібно від 30 до 36 місяців. Компанія має знайти нового постачальника титану та легких компонентів.

Нагадаємо, що М777 – це польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. На ній стоїть цифрова система керування вогнем, аналогічна системам у САУ. Її максимальна далекобійність із звичайними снарядами становить 24,7 км.