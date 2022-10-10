Країни НАТО наступного тижня підпишуть декларацію про нову європейську систему ППО

Жовтень, 10 в 6:33

Наступного тижня в кулуарах зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі буде підписано декларацію про нову європейську систему протиповітряної оборони, ініційовану канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час зустрічі зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом на військовій базі в Руклі.

– Війна в Україні показує, що безпека повітряного простору є одним із найважливіших елементів безпеки. Інші країни вже підтвердили свою зацікавленість, — сказала Ламбрехт.

Литва, яка межує з Росією, з задоволенням сприйняла звістку про цю ініціативу, що підтвердив Анушаускас під час зустрічі міністрів оборони Німеччини та Литви.