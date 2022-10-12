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Факти / Світ

Робітники з КНДР, яких РФ хотіла відправити на окупований Донбас, не захотіли їхати і втекли

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
КНДР
Фото: Dreamstime

Будівельники з Північної Кореї, яких РФ направила до окупованих регіонів України, втекли.

– Після отримання звістки про те, що робітників скоро переведуть на новий будівельний майданчик в Україні, і їм потрібно все полагодити до кінця вересня, багато хто втік. Тікають не лише будівельники, а й представники адміністрації, – пише Daily Mail.

Згідно зі звітом ООН, опублікованим у 2019 році, у 2017 році в Росії проживало близько 30 тис. північнокорейських робітників, більшість із яких працювали у портовому Владивостоці, неподалік північнокорейсько-російського кордону.

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Останні 10 років Китай також був домівкою для 50 тис. північнокорейських будівельників, хоча сьогодні вважається, що ця кількість набагато менша.

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Джерело: Daily Mail
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