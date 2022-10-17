США враховуватимуть атаки дронів-камікадзе в Україні у прийнятті рішень – CNN

Жовтень, 17 в 18:06

Адміністрація президента США Джо Байдена враховуватиме використання РФ іранських дронів-камікадзе.

Це стосуватиметься планування та ухвалення майбутніх рішень щодо надання Україні систем ППО. Зазначається, що це є головною потребою Києва на даному етапі війни, про яку неодноразово заявляли українські офіційні особи.

Останнім часом Джо Байден і американські високопосадовці ясно дали зрозуміти, що США планують продовжувати постачати Україні різні системи ППО, включно з прискореним постачанням двох систем NASAMS.

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– Адміністрація Байдена враховуватиме використання Росією цих смертоносних безпілотників у своїх майбутніх рішеннях та плануванні, оскільки це стосується допомоги Україні, – зазначив виданню високопоставлений український чиновник.

Нагадаємо, що у Шевченківському районі Києва вранці у понеділок, 17 жовтня, пролунала серія вибухів. Факти ICTV писали, що відомо про атаку іранськими дронами та якою є реакція світу.