Жовтень, 21 в 7:09

Лідери країн ЄС дійшли згоди щодо кроків у боротьбі з енергетичною кризою, проте пакет конкретних заходів, поданий Єврокомісією, наразі не затверджено.

Саміт ЄС не затвердив новий пакет заходів щодо енергетики, але дав стратегічні інструкції щодо роботи над ним.

– Саміт ЄС досяг угоди з енергетики. Єдність та солідарність здобули перемогу, — заявив голова Євроради Шарль Мішель.

Як йдеться у спільній заяві, після кількох годин напружених переговорів лідери погодились попросити виконавчий орган ЄС запропонувати тимчасовий динамічний коридор цін на угоди з природним газом, щоб негайно обмежити випадки завищення цін на газ.

Зараз дивляться

Лідери також заявили, що будуть використовувати тимчасову основу для обмеження ціни на газ під час виробництва електроенергії, включаючи аналіз витрат та вигод.