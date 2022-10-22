Жовтень, 22 в 20:00

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран може поставити Росії більше бойових безпілотників, оскільки Кремль відчуває нестачу техніки для завдання ударів по Україні.

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому Bloomberg.

– Ми вважаємо, що Росія вже отримала десятки таких БПЛА з Ірану та ще більше у розробці, – повідомив Блінкен.

Він додав, що США працюють над протидією Ірану та зміцнюють здатність України відбивати російські атаки.

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До цього Ентоні Блінкен критикував залежність РФ від Ірану в плані експорту зброї. Він назвав це ознакою розпачу на тлі спроб США запровадити санкції та підірвати російську промисловість.

– Ми намагаємося запобігти незаконному обігу зброї, у тому числі БПЛА, скрізь, де ми можемо їх побачити, знайти та заблокувати. Ми продовжуємо нарощувати обороноздатність наших партнерів, зокрема в Україні, від використання БПЛА чи будь-яких інших систем озброєнь, якими може займатися Іран, – розповів держсекретар.

Раніше повідомлялося, що США не вбачають інтересу Росії до припинення війни проти України.

Вашингтон пригрозив Ірану санкціями за передачу Росії дронів-камікадзе.