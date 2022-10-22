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Факти / Світ

Іспанія направить 14 винищувачів для зміцнення східного флангу НАТО

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
іспанія

Іспанія направила для зміцнення східного флангу НАТО 14 винищувачів. Про це повідомляє AFP.

Винищувачі направлять до Болгарії та Румунії, оскільки НАТО зміцнює свої можливості щодо стримування після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Загалом Мадрид має направити шість винищувачів Eurofighter та 130 солдатів до Болгарії у період із середини листопада по початок грудня для навчання місцевих сил, йдеться у заяві міністерства оборони Іспанії.

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Зазначається, що подальше розгортання передбачає відправку восьми винищувачів F18M та 130 військовослужбовців військово-повітряних сил до Румунії в період з грудня до березня наступного року в рамках стратегії НАТО “реагування та стримування”.

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін подякував Іспанії за “дуже швидку відповідь” на останній запит України про збільшення поставок ППО.

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