Шольц назвав чергову причину, чому не передає Україні танки

Жовтень, 22 в 16:27

Канцлер ФРН Олаф Шольц стверджує, що крім того, що Берлін не хоче діяти самостійно у питанні передачі танків, влада враховує думку тих, хто проти санкцій та постачання зброї Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю Welt.

За словами канцлера, завдяки круговому обміну Німеччина забезпечила доставку в Україну понад сотні танків, які можна використати негайно – із Чехії, Словаччини, Словенії та Греції.

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– Логістика, запчастини, боєприпаси для цих танків російського чи пострадянського виробництва є в Україні. Ми намагаємося постачати з інших країн. Але факт залишається фактом: питання, яке озброєння ми постачаємо, базується на дуже чіткому принципі – не діяти поодинці, – заявив він.

Також канцлер додав, що для нього особливо важливим є збереження єдності в суспільстві Німеччини.

– Моє враження від спілкування з громадянами: від 20 до 30% не погоджуються ні з політикою санкцій, ні з постачанням зброї. Серед них виборці майже всіх політичних напрямів від ХДС/ХСС, ВДП, Зелених, а також від СДПН, – стверджує Шольц.

Він зазначив, що сперечається з тими, хто сумнівається, а також пояснює причини таких рішень для того, щоби в них переконалися.

– Дуже багато хто вважає, що зважений курс уряду є правильним. Тож думка дуже широка. Ми не повинні випускати це з уваги, якщо хочемо триматися разом як суспільство, – сказав Олаф Шольц.

До цього стало відомо, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Крістіні Ламбрехт вимагають від міністра фінансів Крістіана Лінднера значно збільшити витрати наступного року на надання військової підтримки Україні.

Джерело: Welt