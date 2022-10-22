Жовтень, 22 в 15:19

Представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що його країна виступає з рішучим засудженням заклику Франції, Британії та Німеччини до ООН розслідувати постачання дронів-камікадзе, які використовуються для ударів по Україні, Російській Федерації.

Він стверджує, що заклики до розслідування – нібито хибні та безпідставні, і що вони “рішуче відкидаються та засуджуються”.

– Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та права шляхетного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії, – сказав Канаані.

Він не уточнив, про що саме йдеться, проте додав, що Іран відповість “без вагань”.

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До цього Франція, Британія та Німеччина закликали ООН провести розслідування у зв’язку зі звинуваченнями РФ у використанні іранських дронів-камікадзе для ударів по українських землях, що є порушенням резолюції Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, армія РФ активно застосовує іранські дрони, зокрема – іранські Шахеди, – для завдання ударів по критичній та цивільній інфраструктурі України.

Також агресори розмістили у тимчасово окупованому Криму інструкторів з Ірану, які навчають їх управлінню безпілотниками.

ЗСУ вже неодноразово завдавали ударів за місцем дислокації цих інструкторів.

Джерело: Alarabiya News

Фото: Defense of Ukraine