Жовтень, 24 в 19:25

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що відновлення України є завданням для покоління, з яким не зможе впоратися наодинці жодна країна, донор чи міжнародна організація.

Про це Шольц сказав, виступаючи на німецько-українському бізнес-форумі.

Канцлер ФРН зазначив, що ЄС у червні ухвалив рішення зробити Україну кандидатом на вступ до блоку.

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– Це рішення також надсилає сигнал приватним інвесторам: будь-хто, хто сьогодні інвестує у відновлення України, інвестує у майбутню країну-члена ЄС, яка стане частиною нашої юридичної спільноти та нашого єдиного ринку, – наголосив Олаф Шольц.

За його словами, важливо відновити зруйновані електростанції та мережі, а також зробити їх ефективнішими, щоб зрештою забезпечити розширення експорту української електроенергії до ЄС та поступовий перехід до кліматичної нейтральності.

Він наголосив на необхідності більшої прозорості та “ще більш рішучої боротьби з корупцією”, оскільки Україна зрештою прагне приєднатися до блоку.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на форумі, що відновлення буде перспективним процесом.