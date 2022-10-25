Жовтень, 25 в 0:40

Захід дуже відповідально ставиться до запровадження персональних санкцій.

Про це в ефірі Фейгін Live розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович, відповідаючи на запитання про те, чи можуть культурні діячі та пропагандисти, які підтримують війну, потрапити до списку західних санкцій.

– Захід дуже болісно сприймає персональні санкції, там захист прав особи, власності. Там не нехтують навіть правами вбивць та маніяків. Вони дуже обережні в цьому питанні. На корпорацію накласти, на державу – без проблем. На персону, навіть заляпану кров’ю з ніг до голови – не так просто, – сказав Арестович.

Нагадаємо, що Зеленський підписав два укази, які вводять у дію санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо десятків росіян та російських компаній.

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До санкційних списків увійшли понад 3 800 фізичних та юридичних осіб – 2 507 та 1 374 відповідно. Укази датовані 19 жовтня 2022 року.