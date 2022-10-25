Жовтень, 25 в 17:59

Починаючи з 24 лютого, США надали Україні вже понад мільйон снарядів для гаубиць. Ці боєприпаси стали частиною допомоги від адміністрації американського президента Джо Байдена у розмірі 18,2 млрд доларів.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Міністерством оборони США.

Зокрема, Україна отримала 903 тисячі 155-мм снарядів М795 для гаубиць М777, 7 тисяч снарядів системи мінування RAAMS, 180 тисяч снарядів для 105-мм гармат та 3 тисячі 155-мм керованих активно-реактивних снарядів підвищеної дальності.

Зараз дивляться

Загалом це становить понад 1,09 млн снарядів, загальна вага яких – понад 50 тис. тонн.

Також США передали Українській державі понад 1400 зенітних комплексів Stinger, понад 8500 протитанкових систем Javelin, понад 37 000 інших протитанкових систем та багато іншого.