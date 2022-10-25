Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Україна отримала від США понад мільйон снарядів для гаубиць з 24 лютого

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Україна отримала від США понад мільйон снарядів для гаубиць з 24 лютого

Починаючи з 24 лютого, США надали Україні вже понад мільйон снарядів для гаубиць. Ці боєприпаси стали частиною допомоги від адміністрації американського президента Джо Байдена у розмірі 18,2 млрд доларів.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому Міністерством оборони США.

Зокрема, Україна отримала 903 тисячі 155-мм снарядів М795 для гаубиць М777, 7 тисяч снарядів системи мінування RAAMS, 180 тисяч снарядів для 105-мм гармат та 3 тисячі 155-мм керованих активно-реактивних снарядів підвищеної дальності.

Зараз дивляться

Загалом це становить понад 1,09 млн снарядів, загальна вага яких – понад 50 тис. тонн.

Також США передали Українській державі понад 1400 зенітних комплексів Stinger, понад 8500 протитанкових систем Javelin, понад 37 000 інших протитанкових систем та багато іншого.

Читайте
Підтримка України США не зміниться після виборів, оскільки є двопартійною – Пелосі

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка