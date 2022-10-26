В Ірані вбили полковника, який, ймовірно, відповідав за постачання дронів до РФ
В Ірані вбили полковника Корпусу вартових Ісламської революції та командира організації Басідж Джавада Кіха.
За інформацією місцевих ЗМІ, це сталося вдень 25 жовтня у місті Захедан – столиці Белуджистану на південному сході Ірану.
Офіцер КВІР (Корпусу вартових Ісламської революції), полковник Молашахі був убитий у машині, де сидів поряд із Джавадом Кіхом, якого також вбили.
Цей підрозділ режиму звинувачують у жорстокому придушенні антиурядових виступів в Ірані за останні півтора десятки років.
За деякими даними, саме ці командири відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе Shahed-136 Росії для війни проти України.
До слова, днями також стало відомо, що Ізраїль вдарив у місце виробництва іранських дронів.
Згідно з інформацією Сирійської обсерваторії з прав людини, військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання, яке використовували для створення безпілотників Shahed-136 в районі аеропорту Дімас у Сирії, знищено після прямого обстрілу ізраїльськими ракетами.
Джерело: Tasnim