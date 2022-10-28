Байден не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті G20 – Білий дім

Жовтень, 27 в 23:42

Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 на Балі наступного місяця.

– Президент сказав, що він не має наміру зустрічатися з Володимиром Путіним, – заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

За словами Кірбі, Байден зосередиться на налагодженні союзів та партнерства під час поїздки, яка відбудеться за кілька днів після проміжних виборів.

– Президент пишається роботою, яку ми провели у всьому світі для зміцнення альянсів і партнерських відносин… і я думаю, ви побачите, що президент Байден зосередить на цьому увагу, – сказав Кірбі.