Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Байден не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті G20 – Білий дім

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Білий дім
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден не має наміру зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 на Балі наступного місяця.

– Президент сказав, що він не має наміру зустрічатися з Володимиром Путіним, – заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Читайте
Білий дім про промову Путіна на Валдаї: його стратегічні цілі не змінились

За словами Кірбі, Байден зосередиться на налагодженні союзів та партнерства під час поїздки, яка відбудеться за кілька днів після проміжних виборів.

– Президент пишається роботою, яку ми провели у всьому світі для зміцнення альянсів і партнерських відносин… і я думаю, ви побачите, що президент Байден зосередить на цьому увагу, – сказав Кірбі.

Зараз дивляться

Джерело: CNN
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка