У США відреагують у разі удару Росією по комерційних супутниках – Білий дім

Жовтень, 27 в 22:34

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що американські сили дадуть відповідь у разі удару на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Кірбі не уточнив, якою саме буде відповідь США, але додав, що Росія, згідно з публічно доступною інформацією, намагається оволодіти протисупутниковими технологіями.

Нагадаємо, раніше представник Міністерства закордонних справ Росії Костянтин Воронцов заявив, що Росія може розглядати як свої законні цілі західні комерційні супутники, якщо їх використовують для допомоги Україні у війні.

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Як відомо, для України надзвичайно важливу роль відіграє система супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX.