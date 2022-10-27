Записували принизливі відео: у Празі за висловлювання про українців засудили двох блогерів

Жовтень, 27 в 18:14

26 жовтня у суді Кладно неподалік Праги пройшов суд над Патріком Тyшлом і Томашем Чермаком, яких відправили до в’язниці за ненависні висловлювання про українців в опублікованому ними відео у соцмережах.

Там міститься низка принизливих та образливих заяв про українців, наприклад: “Нехай вони повертаються до Києва” або “Зрештою, це нормальна окупація – те, що вони тут роблять”.

За словами судді Віта Соховського, чоловіки вчинили дії, спрямовані на поширення ненависті та наклепу на націю. Тушл заявив у суді, що він не має нічого проти українців загалом, але “засуджує діяльність деяких українських націоналістів”. Чермак визнав свою помилку та безпосередньо недоречність виступу на відео.

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За законом їм загрожує до 3 років позбавлення волі. За розпалювання ворожнечі Чермак отримав 6 місяців ув’язнення, Тушл – 10 місяців.

Джерело: Радіо Прага