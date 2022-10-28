Жовтень, 28 в 18:46

Швеція ухвалила рішення провести додаткове розслідування причин аварій на газопроводах Північний потік 1 та Північний потік 2. Воно проводитиметься у винятковій економічній зоні країни.

Про це йдеться у повідомленні служби держбезпеки країни.

– На початку жовтня поліція безпеки провела огляд місця злочину на Північному потоці 1 та Північному потоці 2, після чого зміцнилися підозри у грубому саботажі. Прокуратура ухвалила рішення про додаткові розслідування на газопроводах, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розслідування хочуть провести за сприяння сил оборони Швеції.

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Нагадаємо, аварії на двох нитках російського газопроводу Північний потік трапилися минулого місяця. Через виникнення дірок у трубах різко знизився тиск. Крім того, із труб могло витекти до 500 млн кубометрів технічного газу.

Причини аварії намагаються з’ясувати правоохоронці одразу кількох країн. До цього Служба держбезпеки Швеції провела огляд пошкоджених ділянок газопроводів і підтвердила, що витік стався через вибухи.

Те саме підтвердило і попереднє розслідування, проведене Данією.

Західні лідери зазначають, що не виключено, що це був саботаж.