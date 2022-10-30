Жовтень, 30 в 15:58

Міністерство закордонних справ Польщі розкритикувало Росію за блокування зернового коридору з України.

Відповідну заяву було опубліковано на сторінці міністерства у Twitter.

– Рішення Росії зупинити Чорноморську зернову ініціативу є ще одним доказом того, що Москва не бажає виконувати міжнародні угоди. Польща разом зі своїми партнерами з ЄС готова продовжувати працювати, щоб допомогти Україні та нужденним транспортувати товари першої необхідності, – сказано у повідомленні польського МЗС.

Нагадаємо, Росія оголосила про рішення вийти із зернової угоди під приводом пошкодження трьох кораблів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Офіційний Київ назвав цю причину надуманою Москвою спеціально.