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Факти / Світ

Блокування зернового коридору: Польща пропонує допомогти Україні в експорті

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
польща

Міністерство закордонних справ Польщі розкритикувало Росію за блокування зернового коридору з України.

Відповідну заяву було опубліковано на сторінці міністерства у Twitter.

– Рішення Росії зупинити Чорноморську зернову ініціативу є ще одним доказом того, що Москва не бажає виконувати міжнародні угоди. Польща разом зі своїми партнерами з ЄС готова продовжувати працювати, щоб допомогти Україні та нужденним транспортувати товари першої необхідності, – сказано у повідомленні польського МЗС.

Нагадаємо, Росія оголосила про рішення вийти із зернової угоди під приводом пошкодження трьох кораблів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Офіційний Київ назвав цю причину надуманою Москвою спеціально.

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