Листопад, 02 в 19:14

Думки американських офіційних осіб щодо останньої інформації розвідки про те, що російські військові чиновники, ймовірно, обговорювали, як і за яких умов Росія застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні, розділилися.

Про це із посиланням на свої джерела пише CNN.

Повідомляється, що оцінка, підготовлена ​​Національною радою з розвідки, не є продуктом з високим ступенем достовірності і є не необробленими розвідувальними даними, а скоріше аналізом.

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Через це деякі офіційні особи США вважають, що розмови, які відображені в документі, могли бути вирвані з контексту і не обов’язково вказують на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Офіційні особи наголошують, що США досі не бачили жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін наважився використати ядерну зброю.

Вважається, що Путін не брав участі в обговореннях, описаних у продукті NIC.

Але інші члени адміністрації, які ознайомилися з документом, відреагували з занепокоєнням, оскільки цей аналіз дає рідкісну можливість зазирнути в розмови між високопоставленими російськими генералами і свідчить про їхнє невдоволення втратами Росії на полі бою в Україні.

Деякі американські чиновники побоюються, що розчарування російських агресорів може перетворитися на розпач і призведе до непередбачених наслідків.

Також у них викликає питання, чи означає самопроголошена Росією анексія східної України на початку цього року, що Кремль готовий вжити крайніх заходів для утримання чужої території під своїм контролем.

– США також стежать за діями Росії навколо міста Херсон на півдні України, яке українські сили намагаються відбити у російських військ під час контрнаступу. В останні тижні російські офіційні особи наказали евакуювати місто, і США стурбовані тим, що якщо Україна витіснить росіян з принизливою поразкою, це може стати свого роду спусковим гачком, який змусить Путіна вдатися до тактичної ядерної зброї, – пишуть журналісти.

Зазначається, що це один із сценаріїв, передбачених розвідувальною оцінкою, хоча офіційні особи наголошують на тому, що Херсон не є єдиним центром уваги.

У виданні нагадали, що тактичну ядерну зброю іноді називають малою ядерною зброєю, тому що вона, як правило, є меншими ядерними боєголовками, призначеними для використання в обмеженому ударі на полі бою.

Вони мають вибухову потужність від 10 до 100 кілотон динаміту, тоді як стратегічна ядерна зброя має вибухову потужність від 500 до 800 кілотон і призначена для знищення цілих міст.

Але тактична ядерна зброя, як і раніше, може бути неймовірно смертоносною: бомби, скинуті на Хіросіму і Нагасакі в Японії в 1945 році, мали потужність від 15 до 21 кілотонни відповідно.