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Трамп може анонсувати свою участь у виборах президента 7 листопада – ЗМІ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Дональд Трамп
Фото: Depositphotos

У понеділок, 7 листопада, увечері за місцевим часом, експрезидент США Дональд Трамп планує офіційно оголосити про свою участь у виборах президента. 

Про це пише CNN.

Зазначається, що він планує зробити оголошення під час мітингу своїх прихильників в Огайо. Проте ця інформація не є достовірною, адже експрезиденту рекомендували почекати з анонсом до проміжних виборів у Палату представників Конгресу та весілля його дочки.

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Тим не менш журналісти зазначають, що Дональд Трамп хоче отримати вигоду від можливих хороших результатів республіканців до нижньої палати парламенту, що відбудуться завтра, 8 листопада.

Раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Трамп планує оголосити про свою участь у президентських виборах до Дня подяки 24 листопада.

Джерело: CNN
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