Трамп може анонсувати свою участь у виборах президента 7 листопада – ЗМІ
У понеділок, 7 листопада, увечері за місцевим часом, експрезидент США Дональд Трамп планує офіційно оголосити про свою участь у виборах президента.
Про це пише CNN.
Зазначається, що він планує зробити оголошення під час мітингу своїх прихильників в Огайо. Проте ця інформація не є достовірною, адже експрезиденту рекомендували почекати з анонсом до проміжних виборів у Палату представників Конгресу та весілля його дочки.
Тим не менш журналісти зазначають, що Дональд Трамп хоче отримати вигоду від можливих хороших результатів республіканців до нижньої палати парламенту, що відбудуться завтра, 8 листопада.
Раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Трамп планує оголосити про свою участь у президентських виборах до Дня подяки 24 листопада.