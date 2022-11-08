Листопад, 08 в 17:59

Європейський Союз готується запровадити додаткові санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів, які спалахнули після вбивства поліцією курдської дівчини.

Посли на зустрічі ЄС у Брюсселі мають намір підтримати пропозиції вже 10 листопада. Санкції спрямовані проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб, сказали Bloomberg люди, які попросили не називати їхні імена у зв’язку з конфіденційними переговорами.

Потім ці заходи обговорюватимуть міністри закордонних справ країн ЄС на початку наступного тижня.

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З 4 листопада щонайменше 17 людей було вбито в Ірані, коли сили безпеки придушили протести у прикордонних провінціях, де мешкають деякі з найбільших етнічних меншин країни, повідомили у понеділок правозахисні групи.

Ці райони були основними осередками масових акцій з того часу, як 17 вересня в Ірані почалися загальнонаціональні протести після смерті Махси Аміні, 22-річної дівчини курдського походження, яка була затримана поліцією за нібито порушення ісламських правил носіння одягу.

Тегеран неодноразово називав протести заворушеннями, спровокованими іноземними державами, і відкидав як лицемірство міжнародну критику насильства з боку сил безпеки.

17 жовтня ЄС ввів санкції проти 11 іранців та чотирьох організацій, включаючи поліцію вдач і команду кіберзахисту країни, а також міністра зв’язку Ейсу Зарепур у зв’язку з придушенням протестів урядом. Обмеження включали заморожування поїздок і активів.

Блок також запровадив санкції у зв’язку із військовою підтримкою, яку країна надає Росії у війні проти України.