Листопад, 09 в 15:59

Росія просила Іран, Китай, Північну Корею та, можливо, Киргизстан надати їй зброю, яку б окупаційна армія могла використовували для війни проти України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, Росія розраховувала отримати від цих країн боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Смерч та Ураган.

Також Скібіцький додав, що є країни, які допомагають РФ обходити санкції, продаючи росіянам американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет. Серед них Казахстан і Узбекистан.

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У Головному управлінні розвідки наголосили, що суперсучасна зброя, яку щороку демонстрували на військових парадах у Росії, виявилася просто інсценізацією.

Саме через те, що Москва не може сама виробляти високотехнологічне озброєння, їй доводиться звертатися до інших країн.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана задля обговорення можливого продажу іранських балістичних ракет РФ.

Джерело: La Repubblica