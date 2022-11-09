Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Немає потужностей: Ізраїль назвав нову причину, чому не передає ППО Україні

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Немає потужностей: Ізраїль назвав нову причину, чому не передає ППО Україні
Фото: Pixabay

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц стверджує, що у його країни немає в розпорядженні достатніх виробничих потужностей, щоб постачати системи протиповітряної оборони Україні. 

Про це пише The Jerusalem Post.

– Очевидно, що, навіть якщо ми вирішимо змінити нашу політику щодо постачання озброєння Україні, неможливо спустошити наші запаси систем протиповітряної оборони, – сказав Ганц.

Зараз дивляться

Коментуючи перспективи постачання Україні ізраїльських систем озброєння, Ганц вчергове наголосив, що Ізраїль постачає українцям гуманітарну допомогу та медобладнання, проте він не готовий направити якесь летальне озброєння. 

– Ми перевіряємо щодня, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не маємо забувати, що за Україною стоїть НАТО, – підкреслив міністр.

Нагадаємо, Україна зверталась до Ізраїлю з проханням про надання озброєння, зокрема – систем протиповітряної оборони. Проте влада Ізраїлю відхилила запити, наголосивши, що вже підтримує Україну, надаючи їй істотну гуманітарну допомогу. Постачання озброєння там вважають складним через “інтереси національної безпеки”.

Джерело: The Jerusalem Post

Читайте
Україна сподівається, що допомога Ірану Росії відштовхне Ізраїль від нейтральної позиції

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка