Немає потужностей: Ізраїль назвав нову причину, чому не передає ППО Україні

Листопад, 09 в 17:44

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц стверджує, що у його країни немає в розпорядженні достатніх виробничих потужностей, щоб постачати системи протиповітряної оборони Україні.

Про це пише The Jerusalem Post.

– Очевидно, що, навіть якщо ми вирішимо змінити нашу політику щодо постачання озброєння Україні, неможливо спустошити наші запаси систем протиповітряної оборони, – сказав Ганц.

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Коментуючи перспективи постачання Україні ізраїльських систем озброєння, Ганц вчергове наголосив, що Ізраїль постачає українцям гуманітарну допомогу та медобладнання, проте він не готовий направити якесь летальне озброєння.

– Ми перевіряємо щодня, що може бути зроблено і як ми можемо розширити нашу допомогу, але ми не маємо забувати, що за Україною стоїть НАТО, – підкреслив міністр.

Нагадаємо, Україна зверталась до Ізраїлю з проханням про надання озброєння, зокрема – систем протиповітряної оборони. Проте влада Ізраїлю відхилила запити, наголосивши, що вже підтримує Україну, надаючи їй істотну гуманітарну допомогу. Постачання озброєння там вважають складним через “інтереси національної безпеки”.

Джерело: The Jerusalem Post