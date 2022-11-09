Вибори в США: Республіканці лідирують в Палаті представників, в Сенаті порівну голосів

Листопад, 09 в 7:53

У США віддбуваються проміжні вибори, у яких на даний момент Республіканська партія лідирує в Палаті представників, водночас в Сенаті кількість голосів рівна.

Про це пише Reuters.

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За прогнозами Edison Research, республіканці забрали чотири місця демократів у Палаті представників, що на одне менше, ніж їм потрібно, щоб отримати більшість і мати змогу блокувати порядок денний адміністрації Байдена.

Але це число може змінитися, оскільки 100 з 435 місць в Палаті представників, які переобиралися, ще не були оголошені.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що ймовірна перемога республіканців на виборах 8 листопада означатиме жахливі два роки під час його правління.