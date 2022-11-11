Листопад, 11 в 19:31

У пʼятницю, 11 листопада, Польща святкує день незалежності. З цієї нагоди посольство України презентувало зворушливий відеоролик.

Як поінформували в пресслужбі посольства України в Республіці Польща, відео було зняте на знак щирої вдячності польському народу за допомогу українцям під час розв’язаної РФ повномасштабної війни.

– З початку широкомасштабної війни в Україні Польща прийняла мільйони українців, які були змушені рятуватися від війни, та надала їм всебічну допомогу, – наголосили в диппредставництві.

Ролик називається Дякую тобі, Польщо! Він розповідає зворушливу історію дружби та підтримки двох країн. Головна героїня відео – українка, яка була змушена тікати разом із дітьми від війни до сусідньої країни, де знайшла прихисток і отримала допомогу.

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Відеоролик створили український режисер Станіслав Капралов та продакшн-студія ESSE Production House. Зйомки відбувалися у Варшаві у вересні цього року.

Як наголосив у коментарі польським ЗМІ посол України Василь Зварич, ролик був створений “на знак щирої вдячності за підтримку”. Дипломат пояснив, що Польща прихистила багато українських родин після 24 лютого, ставши для них фактично другою батьківщиною.

Зварич поінформував, що відеоролик транслюватимуть на польському та на українському телебаченні, починаючи з 11 листопада.

– Щоб тема нашої вдячності набула розголосу, адже вам дякує весь український народ, – заявив посол.

Він зазначив, що Польща від початку повномасштабного російського вторгнення стояла пліч-о-пліч з Україною, надавала допомогу, відкрила для українців свої кордони та домівки. За словами Зварича, все це закладає міцний фундамент для відносин між двома державами в майбутньому.

– Україна сьогодні захищає свою незалежність і свободу, платячи за це дуже високу ціну, адже українці віддають за неї свої життя. Важливо, що ми не самотні у цій боротьбі, – додав посол.

За даними української та польської сторін, від початку війни 1,4 млн українців у Польщі отримали номер PESEL, який дає можливість скористатися соцдопомогою, медичними послугами, отримати доступ до системи освіти тощо.

Загалом 77% поляків долучилися до допомоги українцям. Крім того, Польща передала нашій державі гуманітарну допомогу на 1,1 млрд злотих, медикаменти і медичне обладнання на 51,2 млн злотих, а також військову техніку та озброєння на 9 млрд злотих.

Як відомо, в липні Верховна Рада підтримала надання особливих гарантій для громадян Польщі. Поляки тепер можуть знаходитися на території України протягом 18 місяців, користуватися такими ж правовими та соціальними гарантіями, що й українці.

Джерело: Посольство України в Польщі, RMF24