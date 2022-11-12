Серед них брати та сестра Байдена. МЗС РФ заборонило вʼїзд до Росії 200 американцям
Міністерство закордонних справ РФ заборонило вʼїзд до Росії 200 американцям, серед яких брати та сестра президента США Джо Байдена – Джеймс і Френсіс, а також Валері Байден.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
До списку “нев’їзних” потрапили генерали, американські радники міноборони України, сенатори, заступник міністра юстиції США, керівники оборонних підприємств, а також речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.
Ці заходи, як уточнили в МЗС РФ, запроваджуються у відповідь на “все нові персональні санкції не тільки проти російських офіційних осіб, представників ділових кіл та громадськості, діячів культури, а й тих, хто з тих чи інших причин нелюбий Вашингтону”.
Нагадаємо, що США з початку повномасштабної війни Росії проти України запроваджують санкції проти громадян РФ, які підтримують агресію.