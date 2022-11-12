Серед них брати та сестра Байдена. МЗС РФ заборонило вʼїзд до Росії 200 американцям

Листопад, 11 в 23:41

Міністерство закордонних справ РФ заборонило вʼїзд до Росії 200 американцям, серед яких брати та сестра президента США Джо Байдена – Джеймс і Френсіс, а також Валері Байден.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

До списку “нев’їзних” потрапили генерали, американські радники міноборони України, сенатори, заступник міністра юстиції США, керівники оборонних підприємств, а також речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

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Ці заходи, як уточнили в МЗС РФ, запроваджуються у відповідь на “все нові персональні санкції не тільки проти російських офіційних осіб, представників ділових кіл та громадськості, діячів культури, а й тих, хто з тих чи інших причин нелюбий Вашингтону”.

Нагадаємо, що США з початку повномасштабної війни Росії проти України запроваджують санкції проти громадян РФ, які підтримують агресію.