Листопад, 14 в 9:33

Міжнародна спільнота повинна створити спеціальний трибунал для розслідування російської військової агресії проти України.

Про це повідомив президент Латвії Егілс Левітс. На його думку, те, що розслідування вторгнення РФ досі не входить до компетенції жодного міжнародного суду, є прогалиною у міжнародному праві.

Він переконий, що створення спецтрибуналу з юридичної точки зору можливе, для цього потрібна лише політична воля.

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Також Егілс Левітс запропонував створити правові можливості для того, щоб спрямувати на відновлення України російські активи, заморожені країнами Заходу.

Президент Латвії наголосив, що це було б лише очевидним проявом елементарної справедливості. За його словами, Європі потрібно належним чином інвестувати у свою оборону і виявляти солідарність з тими, хто бореться за демократію та європейські цінності.

Нагадаємо, днями Чехія також виступила за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом РФ. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.

Він переконаний, що будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни, тому зараз не час говорити про мир.