Листопад, 14 в 7:39

На президентських виборах в Словенії вперше перемогла жінка. Тепер країну очолить Наташа Пірц Мусар – ліберальна правозахисниця.

За результатами підрахунку майже всіх голосів, за її кандидатуру проголосували 54% виборців. Водночас її суперник, колишній міністр закордонних справ і кандидат від консервативних сил Анже Лоґар, отримав лише 46% підтримки.

Наташі Пірц Мусар 54 роки. Вона народилася у Любляні – столиці Словенії.

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Пірц Мусар вивчала право на юридичному факультеті Університету Любляни. Згодом склала адвокатський іспит, а після цього влаштувалася на телебачення Словенії, де шість років працювала журналісткою і ведучою центральної програми новин.

Наташа Пірц Мусар пройшла додаткове навчання на CNN в Атланті. Потім вона продовжила навчання протягом двох семестрів в Солфордському університеті в Манчестері.

Майбутня очільниця Словенії здобула докторський ступінь на юридичному факультеті Віденського університету, захистивши дисертацію про справедливий баланс між правами на конфіденційність і свободою інформації.

З 2004 до 2014 року була уповноваженою з питань доступу до публічної інформації. Як адвокат вона займалася питаннями захисту приватного життя та вільного доступу до інформації.

Найвідомішою її клієнткою як правозахисниці була дружина 45-го президента США Дональда Трампа Меланія. Пірц Мусар займалася справами проти компаній, які намагалися використати ім’я першої леді Америки в рекламних цілях без її дозволу.

У своїй передвиборчій кампанії Наташа Пірц Мусар наголошувала, що хотіла б, аби Словенія мала тісніші зв’язки з Європою, особливо з країнами, які вірять у права людини та конституційні цінності.