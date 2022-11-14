Листопад, 14 в 13:42

Європейський союз заявив, що необхідно притягнути до відповідальності винних у військових злочинах, скоєних на сексуальному та гендерному ґрунті, російських військових та їх проксі в Україні.

Про це йдеться у висновках Ради під назвою Про жінок, мир та безпеку, оприлюднених ЄС у понеділок, 14 листопада.

– Вплив агресивної війни Росії проти України на всіх жінок і дівчаток викликає серйозне занепокоєння, а свідчення сексуального і гендерного насильства, що зростають, у тому числі як тактика ведення війни з боку російських збройних сил, а також воєнізованих формувань, контрольованих Російськими збройними силами, безмірно насторожує, – сказано в документі.

У зв’язку з цим Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні ухвалила, що російські агресори вчиняли військові злочини в Українській державі.

Зараз дивляться

– Рада наголошує на необхідності забезпечення повної відповідальності за злочини на сексуальному та гендерному ґрунті… надзвичайно важливо гарантувати гендерно-чутливий, орієнтований на тих, хто вижив, та чутливий до травм підхід у всіх зусиллях з реагування на агресивну війну Росії проти України, а саме у гуманітарному реагуванні, кризовому реагуванні і довгостроковому мирі, безпеці, – йдеться у заяві.

У ЄС додали, що Рада вітає та підтримує зусилля України щодо реалізації другого Національного плану дій під назвою Жінки, мир та безпека на 2021–2025 роки.