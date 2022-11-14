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Факти / Світ

ЄС готовий до роботи над обмеженням цін на російську нафту – фон дер Ляєн

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Європейський союз готовий розпочати спробу встановити стелю цін на російську нафту. Про це у понеділок, 14 листопада, заявила президент його виконавчого органу Урсула фон дер Ляєн.

– Ми встановили усі необхідні інструменти у Європейському союзі. Важливо не лише осушити військову скарбницю Росії, але й дуже важливо, щоб багато вразливих країн мали прийнятний рівень цін, – сказала фон дер Ляєн в інтерв’ю Bloomberg Television на Балі в кулуарах саміту Великої двадцятки.

Вона додала, що рівень цін ще не визначено.

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Нагадаємо, до цього ЄС ввів санкції щодо морського імпорту російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня.

У цей же день ЄС і Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, які перевозять російську нафту за ціною, вищою за обмежену. Рівень обмеження буде встановлений коаліцією, до якої входять уряди Великої сімки та ЄС.

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Джерело: Bloomberg
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