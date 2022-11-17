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Факти / Світ

У Польщі хочуть сповіщати громадян про ракетні атаки Росії проти України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
повітряна тривога_сирена
Фото: Depositphotos

Після ракетного удару по селищу Пшеводів поляки, які живуть у прикордонних з Україною районах, можуть отримувати попередження про російські атаки.

Наразі польська влада розглядає такий варіант розвитку подій, заявив глава Бюро національної безпеки Яцек Сєвера у коментарі іноземним журналістам.

Під час масової ракетної атаки Росії проти України 15 листопада у Польщі прогриміли вибухи. Згодом виявилося, що на території Люблінського воєводства впала ракета.

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Внаслідок удару двоє людей загинули. У Пентагоні прокоментували подію, зазначивши, що по Польщі могла вдарити ракета протиповітряної оборони, яка намагалася збити російську, через що винною в інциденті вважають РФ.

Президент України Володимир Зеленський наголошує на спільному розслідуванні, щоб побачити докази. Проте наразі так і не відомо, чия ракета вибухнула на території Польщі.

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Джерело: Radio RMF24

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