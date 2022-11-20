Байдену – 80: він офіційно став найстарішим президентом за всю історію США

Листопад, 20 в 18:31

У неділю, 20 листопада, президенту США Джо Байдену виповнилося 80 років і він навмисно не привертає зайвої уваги до цього факту, відзначаючи свято приватним сімейним сніданком.

Проте звільнення з посади 82-річної Ненсі Пелосі, яка роками очолювала як Демократичну, так і Республіканську партію, викликала розмови про те, коли у владі в США з’явиться нове, молодше покоління.

The New York Times зазначає, що останніми роками США перебували під керівництвом найстарішого класу лідерів у своїй історії – з президентом, спікером палати, лідерами більшості та меншості в Сенаті, кожному з яких від 70 до 80 років.

Зараз дивляться

117-й Конгрес, термін повноважень якого завершиться в січні, є найстарішим з тих, що колись існували в країні: майже кожен четвертий його член старше 70 років.

Тим часом 82-річний Байден зазначив, що має намір балотуватися на переобрання як президент США, внаслідок чого після завершення другого терміну йому виповниться вже 86 років.

Експрезидент Дональд Трамп, який минулого тижня офіційно оголосив про участь у президентських перегонах, був найстарішою людиною, яка вступила на пост президента, коли склав присягу у 2017 році. Проте Байден побив його “рекорд”.

Тепер 76-річному Трампу буде 82 роки наприкінці його другого терміну, якщо він поверне собі Білий дім.

The New York Times поговорила з експертами зі старіння, щоб з’ясувати, як можуть виглядати наступні шість років для президента, як для людини у віці.

Видання зазначає, що ці експерти не обстежили і не лікували Байдена, але вивчили загальнодоступну інформацію про нього – включно з медичним висновком, опублікованим Білим домом минулого року, за день до 79-річчя американського президента.

Експерти дійшли висновку, що багато дій говорять на користь Джо Байдена: він високоосвічений, багато спілкується з громадськістю, має стимулюючу роботу, яка вимагає багато розумових зусиль, одружений і має міцну сім’ю – всі ці фактори, як показують дослідження, захищають від деменції та сприяють здоровому старінню.

Крім того, президент США не курить і не вживає алкоголь, а також, за даними Білого дому, займається спортом по п’ять разів на тиждень. Також він має першокласне медичне обслуговування.

Ще одним фактором вказують його расу, оскільки очікувана тривалість життя середньостатистичного 80-річного чоловіка становить ще вісім років.

– І це у середньому. Багато хто з 80-річних, яких вивчають, вже хворі; вони вже в будинку для людей похилого віку, – сказав професор політики охорони здоров’я та старіння в Колумбійському університеті, доктор Дон Роу.

Вчені, які вивчають старіння, наголошують, що хронологічний вік – це не те саме, що й біологічний, і що вони часто розходяться в міру того, як люди стають старшими. Це правда, що люди похилого віку схильні фізично в’янути, їх мозок також зазнає змін. Але у людей, які ведуть активний спосіб життя, кажуть експерти, мозок продовжує розвиватися, і деякі функції мозку можуть навіть покращуватись – явище, яке експерти називають “нейропластичність старіння”.

– Є дослідження, проведені в усьому світі, які показують, що люди, які ведуть активний фізичний, соціальний, розумовий і когнітивний спосіб життя, збільшують кількість зв’язків між певними мережами, і навіть нові нейрони та синапси можуть формуватися в окремих областях мозку з віком , – сказав доктор Діліп Джесте, який вивчав старіння в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго.

Медичний звіт, опублікований Білим домом минулого року, є коротким викладом висновків особистого лікаря президента, доктора Кевіна О’Коннора, який назвав Байдена “здоровим, енергійним 78-річним чоловіком”. Але Білий дім не оприлюднив основних лабораторних документів, як це зробив Джо Байден, коли балотувався на пост президента. Заступник прессекретаря Ендрю Бейтс сказав, що президент Байден пройде ще один медогляд “найближчими місяцями”.

Доктор О’Коннор зазначив, що президент приймає ліки, що відпускаються за рецептом, щоб контролювати рівень холестерину та миготливу аритмію – нерегулярне серцебиття.

Він також відзначив дві конкретні зміни у стані здоров’я Байдена: під час розмови у нього “збільшилася частота та тяжкість “очищення горла”, ймовірно, через кислотний рефлюкс, і у нього з’явилася деяка скутість у ході.

І те, й інше поширене у людей похилого віку, сказав почесний професор і психіатр-епідеміолог Медичної школи Університету Дьюка, доктор Ден Блейзер. Те саме, за його словами, стосується і словесних запинок Байдена, і ситуацій на зразок тієї, коли він шукав аудиторію для конгресмена, мабуть, забувши, що вона померла минулого місяця.

Доктор Гілл Лівінгстон, психіатр з Університетського коледжу Лондона, який у 2020 році очолював комісію з деменції, скликану медичним журналом The Lancet, повідомляє, що в США деменція зачіпає 10 відсотків людей віком від 80 до 84 років та 20 відсотків людей віком від 85 до 89 років.

Тим часом професор державної політики Гарвардської школи громадської охорони здоров’я, яка вивчає питання здоров’я та старіння, Ліза Беркман повідомляє, що не варто бути “наївними” – люди віком 80 років зазвичай мають “спад”.

– І в той же час люди, які досягають успіху і перебувають на найвищому рівні функціонування, мають шанси протриматися ще 10 років, за цей час досягти нових успіхів і зробити дуже важливий внесок, – сказала вона.

Тим часом епідеміолог з університету Іллінойсу в Чикаго Джей Ольшанський називає і Джо Байдена, і колишнього президента Дональда Трампа, якому 76 років, так званими “суперстариганами” – такими, що входять в підгрупу людей, які зберігають своє психічне здоров’я і фізичне функціонування і, як правило, живуть довше, ніж середньостатистична людина їхнього віку.

Доктор Ольшанський також каже, що помилково думати, що посада президента старить людину; насправді колишні президенти зазвичай живуть довше, як показав аналіз, опублікований ним у 2011 році.

Колишньому президентові Джиммі Картеру, який був активним до 90 років, минулого місяця виповнилося 98 років. Президенту Джорджу Бушу-старшому було 94 роки, коли він помер у 2018 році.