До Британії ввезли нафти з РФ на понад £200 млн, її офіційно не зареєстровано, як російську – The Times

Листопад, 20 в 18:51

З березня 2022 року з Росії до Великої Британії ввезли нафти на суму понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Проте в офіційній статистиці як російський імпорт це не значилось, адже РФ використовує лазівки в обмеженнях, запроваджених Лондоном.

Про це йдеться в матеріалі The Times.

З березня лише до одного британського порту Іммінгем прибуло російської нафти на загальну суму близько 23 мільйонів фунтів стерлінгів, яка була зареєстрована як імпорт із Німеччини, Нідерландів та Бельгії. А до порту Темзпорт, що на сході Лондона, надійшло нафти з Росії на суму 130 мільйонів фунтів стерлінгів. Її класифікували як імпорт із Польщі, Бельгії та Нідерландів.

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Загалом, за інформацією торгової статистики Великої Британії, з березня до десяти британських портів прибуло російської нафти на суму 778 мільйонів фунтів стерлінгів. Приблизно 200 мільйонів фунтів стерлінгів з цієї суми припадають на червень і липень 2022 року, коли, за офіційними даними, Британія взагалі не ввозила нафту з Росії.

Але Офіс національної статистики Британії враховує країну відправлення, а не виробництва нафти, і якщо врахувати цей чинник, то майже 80 мільйонів фунтів стерлінгів у червні й липні припадає на імпорт російського “чорного золота”.

The Times змогла відстежити щонайменше чотири танкери, які виходили з РФ та ввозили нафту на територію Британії вже після початку повномасштабного війни в Україні.

Двоє з них використовували схему перевантаження нафти із судна на судно для приховування її походження. Це один із найпоширеніших способів, але через те, що танкери часто вимикають транспондери й не відстежуються у системах, встановити реальну кількість таких випадків складно.

Ще один танкер ввозив російську нафту з порту Роттердам – невідомо, як саме вона туди потрапила, але фактично у британській статистиці рахується як імпорт із Нідерландів (а не Росії).

І вже на початку листопада в Іммінгемі пришвартувалося 244-метрове судно Delta Pioneer, яке привезло близько 500 тисяч барелів нафти безпосередньо з РФ. На даний час невідомо, як саме вона буде класифікована в британській статистиці.

Імпорт російської нафти до Великої Британії є законним до 5 грудня, коли набувають синхронно з ЄС санкції проти нафтового сектора Росії. До цього часу, однак, британські компанії, які імпортують російську нафту, можуть понести репутаційний ризик.