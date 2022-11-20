Листопад, 20 в 21:02

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що розслідувачи вибуху у Пшеводуві мають записи з відеокамер прикордонної служби, проте ця інформація не дає на 100% інформацію про те, звідки саме була випущена ракета.

За його словами, над розслідуванням працюють прокурори та експерти, в тому числі з української сторони, а також – міжнародні експерти від США та НАТО.

Польський прем’єр додав, що слідчі мають докази – записи з камер прикордонної служби.

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Проте на них не показано зі стовідсотковою достовірністю, звідки саме була випущена ракета.

– Треба продовжувати збирати докази, розслідування забере певний час, – сказав Моравецький.

Він запевнив, що Польща хоче зберегти повну прозорість розслідування, а також прагне, щоб “українські друзі та партнери були впевнені, що результат розслідування буде певним”.

Нагадаємо, зранку 20 листопада стало відомо про те, що обстеження місця вибуху ракети у польському селі Пшеводув завершені.

Наразі поліцейські більше не охороняють місце вибуху, слідчі та експерти у селі також відсутні.

Джерело: polsatnews