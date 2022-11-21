Макрон звинуватив РФ у поширенні дезінформації в країнах Африки

Листопад, 21 в 7:52

Еммануель Макрон звинуватив Росію в поширенні дезінформації для розвитку свого проєкту в Африці, де Франція зазнала військових невдач.

У кулуарах конференції франкомовних країн у Тунісі президент Франції сказав, що існує проєкт, який просуває дезінформацію в африканських країнах. Він є “політичним проєктом, фінансованим Росією, іноді іншими”.

– Кілька держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб завдати шкоди Франції, завдати шкоди її мові, посіяти сумніви, але насамперед переслідувати певні інтереси, – сказав Еммануель Макрон.