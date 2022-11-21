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Факти / Світ

Макрон звинуватив РФ у поширенні дезінформації в країнах Африки

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Еммануель Макрон звинуватив Росію в поширенні дезінформації для розвитку свого проєкту в Африці, де Франція зазнала військових невдач.

У кулуарах конференції франкомовних країн у Тунісі президент Франції сказав, що існує проєкт, який просуває дезінформацію в африканських країнах. Він є “політичним проєктом, фінансованим Росією, іноді іншими”.

– Кілька держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, роблять це, щоб завдати шкоди Франції, завдати шкоди її мові, посіяти сумніви, але насамперед переслідувати певні інтереси, – сказав Еммануель Макрон.

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Джерело: The Guardian
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