Незважаючи на санкції: РФ збільшила експорт добрив до Індії на 371%

Листопад, 21 в 17:57

Росія вперше стала найбільшим постачальником добрив до Індії у першій половині 2022/23 фінансового року. Їй вдалося досягти цього за допомогою знижок, порівняно з переважаючими світовими цінами. Про це із посиланням на свої джерела повідомляє Reuters.

За даними видання, росіяни зайняли понад п’яту частку ринку, в цілому імпорт російських добрив Індією зріс на 371% до рекордних 2,15 млн тонн за перші шість місяців року, що розпочався 1 квітня.

Так, високопосадовець, який уважно стежив за імпортом, але побажав залишитися анонімним через делікатність питання, розповів, що у вартісному вираженні імпорт Індії за цей період зріс на 765% до 1,6 млрд доларів. За останній фінансовий рік Індія імпортувала з Росії 1,26 млн тонн.

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– Індія щосили намагалася отримати добрива за розумними цінами після ескалації конфлікту між Росією та Україною. Постачання з Росії були своєчасними і за розумними цінами. Це допомогло нам уникнути можливого дефіциту, – стверджує урядовець.

Ціни на добрива на світовому ринку підскочили з березня після того, як західні країни запровадили санкції за вторгнення в Україну проти постачання добрив з Росії та Білорусі, які раніше були ключовими експортерами цієї продукції.

У сукупності на Росію та Білорусь минулого року припадало понад 40% світового експорту калію. На Росію припадало близько 22% світового експорту аміаку, 14% світового експорту карбаміду та близько 14% моноамонійфосфату (МАФ) – усіх основних видів добрив.

– Це була безпрограшна ситуація для Індії та Росії. Індія іноді отримувала знижки на понад 70 доларів за тонну в порівнянні зі світовими цінами. Росія отримала великого покупця, який може замінити європейських, – розповів високопоставлений представник галузі, який веде переговори із закордонними постачальниками від імені індійських покупців.

У червні Індія отримала діамонійфосфат (ДАФ) із Росії за ціною 920-925 доларів за тонну на основі вартості та фрахту (CFR), тоді як інші азійські покупці платили понад 1000 доларів, заявили представники галузі.

Сплеск постачань з Росії вдвічі скоротив експорт Китаю до Індії до 1,78 млн тонн у першій половині 2022/23 року.

Експорт з інших країн, таких як Йорданія, Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати також скоротився.

У 2021/22 фінансовому році частка Росії в індійському імпорті становила близько 6%, а частка Китаю – 24%.

За словами чиновника, частка Росії на ринку підскочила до 21% у першій половині 2022/23 року, перевершивши Китай як найбільшого постачальника до Індії.

Покупки Індії в Росії допомогли не тільки місцевим фермерам, а й іншим залежним від імпорту країнам, таким як Бразилія, Аргентина, Малайзія та Індонезія, стримати зростання світових цін, сказав інший представник галузі Нью-Делі.

За його словами, світові ціни могли б зрости ще більше, якби Індія також перейшла від Росії до інших постачальників, таких як Китай та Марокко, які мають обмежені поставки на експорт.