Польща планує розмістити установки Patriot біля кордону з Україною
Польща вітає пропозицію Німеччини розмістити додаткові пускові установки Patriot на її кордоні з Україною. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, глава міноборони Польщі Маріуш Блащак.
Про це повідомляє RMF24.
– Я із задоволенням привітав пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових пускових установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную розмістити систему поблизу кордону з Україною, – заявив Блащак.
До цього міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначив, що Німеччина запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – з винищувачами Eurofighter та системами ППО Patriot.
Нагадаємо, що Patriot – це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, що використовується, зокрема, США та Німеччиною.
З жовтня цього року його також використовує і Польща.
До кінця 2022 року на озброєнні польських військових повинні бути дві батареї Patriot (16 пускових установок). Також у польському місті Жешув дислокуються дві батареї Patriot збройних сил США.
Джерело: RMF24