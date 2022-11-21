Польща планує розмістити установки Patriot біля кордону з Україною

Листопад, 21 в 12:41

Польща вітає пропозицію Німеччини розмістити додаткові пускові установки Patriot на її кордоні з Україною. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, глава міноборони Польщі Маріуш Блащак.

Про це повідомляє RMF24.

– Я із задоволенням привітав пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових пускових установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную розмістити систему поблизу кордону з Україною, – заявив Блащак.

До цього міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначив, що Німеччина запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору – з винищувачами Eurofighter та системами ППО Patriot.

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Нагадаємо, що Patriot – це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, що використовується, зокрема, США та Німеччиною.

З жовтня цього року його також використовує і Польща.

До кінця 2022 року на озброєнні польських військових повинні бути дві батареї Patriot (16 пускових установок). Також у польському місті Жешув дислокуються дві батареї Patriot збройних сил США.

Джерело: RMF24