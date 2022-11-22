Росію не запросять на Мюнхенську конференцію з безпеки

Листопад, 22 в 12:47

Голова Мюнхенської конференції Крістоф Гойсґен повідомив, що Росію не запрошуватимуть на захід у лютому 2023 року.

– Російських офіційних осіб не запрошено на конференцію 2023 року. Ми не надамо їм платформи для пропаганди. Ми хочемо обговорювати майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями. Їхні голоси мають бути почуті та посилені, – написав Гойсґен на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки є одним із найпрестижніших міжнародних форумів у галузі міжнародної безпеки.

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У ній беруть участь глави держав, урядів, міністри, громадські діячі та важливі політики з десятків країн.

Сайт Конференції вказує, що в учасників буде можливість оцінити “рівень згуртованості альянсу та політичну відданість заснованому на верховенстві закону міжнародному порядку”.

Організатори Мюнхенської конференції вважають повномасштабне вторгнення Росії в Україну поворотним моментом, який спричинив не лише величезні страждання в Українській державі, а й посилив кризи в інших кінцях світу.

Російський диктатор Володимир Путін виступав із промовою на цій конференції у 2007 році. Його виступ різко розкритикували на Заході. Він тоді висловився у бік США та їхніх союзників за те, що він назвав “спробою утвердити однополярний світ”, а також за розширення НАТО, яке, за його словами, нібито створює загрозу Росії.

Багато спостерігачів розглядають цю промову як сигнал про довготривалі агресивні наміри Москви.

У 2022 році у роботі Мюнхенської конференції взяв участь президент України Володимир Зеленський.