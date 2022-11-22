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Факти / Світ

ЄС та країни G7 планують домовитися про стелю цін на нафту РФ 23 листопада

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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ЄС та країни G7 планують домовитися про стелю цін на нафту РФ 23 листопада
Фото: Unsplash

США та їхні союзники хочуть домовитися про рівень граничної ціни на російську нафту вже в середу, 23 листопада.

Про це із посиланням на свої джерела повідомляє WSJ.

При цьому офіційні особи обговорюють встановлення стелі на рівні близько $60 за барель, оскільки група поспішає ввести план в дію до 5 грудня.

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Повідомляється, що цінова стеля все ще може бути встановлена ​​на рівні $70. Ця тема перебуває у центрі зусиль Заходу щодо накладення санкцій на Росію за її вторгнення до України.

Восени цього року введення цих санкцій зіткнулося із затримками через те, що Велика сімка щосили намагалася узгодити останні деталі складного плану.

На середу заплановано зустріч послів із 27 країн-членів Євросоюзу, на якій вони спробують домовитися про ціну. Блок має одноголосно узгодити граничну ціну, і дипломати попередили, що це може бути складно. G7 прагне затвердити обмеження одночасно з ЄС.

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Джерело: The Wall Street Journal
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