ЦРУ шукає для вербування росіян, невдоволених війною

Листопад, 23 в 8:25

Заступник директора ЦРУ Девід Марлоу заявив, що відомство відкрите до співпраці і шукає росіян, незадоволених війною проти України.

The Wall Street Journal цитує заяву Марлоу під час першої особистої появи на публіці після того, як він обійняв цю посаду минулого року.

Посадовець ЦРУ наголосив, що вторгнення в Україну стало масштабним провалом президента РФ, і відкриває можливості для західних спецслужб серед незадоволених росіян.

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– Путін був у своєму найкращому моменті за день до вторгнення, коли у нього ще була можливість примушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що Росія є могутньою державою. Він змарнував все це, — сказав заступник директора ЦРУ.

Марлоу заявив, що його відомство шукає по всьому світу росіян, яким це так само огидно, як і їм.

– Тому що ми відкриті для співпраці, — додав Марлоу.

Його заява перегукується з нещодавніми твердженнями колишніх високопоставлених офіцерів ЦРУ про те, що незадоволення багатьох росіян вторгненням в Україну створює сприятливий ґрунт для вербування агентів серед військових офіцерів, олігархів, чиї статки зменшилися через санкції, бізнесменів та інших людей, які втекли з РФ.