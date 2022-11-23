В Євросоюзі не досягли згоди щодо стелі цін на газ

Листопад, 23 в 6:41

Країни Євросоюзу не змогли досягти згоди щодо обмеження цін на газ, а ухвалення рішення можуть відкласти до саміту ЄС, що відбудеться 19 грудня.

Як вказує La Repubblica, згідно з планами ЄС, стеля ціни на газ набирає чинності за дотримання двох умов.

Перша — якщо ціна газу протягом не менш як двох тижнів перевищуватиме на Амстердамській біржі 275 євро за МВт/год (близько 3 тис. за 1 тис. куб. м).

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Друга — якщо різниця з ціною на СПГ перевищує 58 євро протягом періоду не менше 10 днів.

Як вказує La Repubblica, навіть у моменти пікових цін ці дві умови не було дотримано одночасно.

Ідея стелі цін на газ викликає розбіжності всередині Євросоюзу. Франція виступає за ці заходи, а Німеччина – проти, але якщо лідери Євросоюзу схвалять запропоновану схему, вона набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Джерело: La Repubblica