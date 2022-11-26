Байден про День пам’яті жертв Голодомору: віддаємо належне стійкості українського народу

Листопад, 26 в 14:31

У річницю Голодомору президент США Джо Байден заявив, що його країна вшановує пам’ять усіх загиблих в цій безглуздій трагедії та віддають належне стійкості українського народу, що пережив тиранію та розруху, щоб створити вільне й демократичне суспільство.

– У листопаді цього року відзначається річниця Голодомору – “смерті від голоду”. Під час свого правління Йосип Сталін провадив жорстку і репресивну політику щодо України, включаючи створення умисного голоду в 1932-33 роках, який призвів до загибелі мільйонів невинних українських жінок, чоловіків і дітей, – сказано в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому у суботу, 26 листопада.

Президент США додав, що Америка підтверджує непохитну відданість суверенітету і територіальній цілісності України та вшановують пам’ять жертв голодоморів.

– Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету і територіальній цілісності України. І ми вклоняємося перед відважним українським народом, який продовжує хоробро чинити опір нападу Росії на свою демократію, – резюмував Джо Байден.