Помер голова МЗС Білорусі Володимир Макей

Листопад, 26 в 15:56

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей помер. Про це з посиланням на речника МЗС Білорусі Анатолія Глаза повідомляє білоруська БЕЛТА.

Повідомляється, що він помер “раптово”. Подробиць того, що сталося, поки не публікують.

Макею було 64 роки. Він народився у 1958 році. Міністром закордонних справ за диктатора Олександра Лукашенка Володимир Макей пробув десять років – із серпня 2012 року. Також з 2008 до 2012 року був головою Адміністрації президента Білорусі.

Зараз дивляться

До цього працював помічником при Адміністрації Олександра Лукашенка.

Був нагороджений орденом Пошани у 2006 році та орденом Батьківщини у 2018. Мав трьох дітей.