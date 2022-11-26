Помер голова МЗС Білорусі Володимир Макей
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Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей помер. Про це з посиланням на речника МЗС Білорусі Анатолія Глаза повідомляє білоруська БЕЛТА.
Повідомляється, що він помер “раптово”. Подробиць того, що сталося, поки не публікують.
Макею було 64 роки. Він народився у 1958 році. Міністром закордонних справ за диктатора Олександра Лукашенка Володимир Макей пробув десять років – із серпня 2012 року. Також з 2008 до 2012 року був головою Адміністрації президента Білорусі.
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До цього працював помічником при Адміністрації Олександра Лукашенка.
Був нагороджений орденом Пошани у 2006 році та орденом Батьківщини у 2018. Мав трьох дітей.