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Кім Чен Ин нагородив медалями балістичну ракету та заявив про статус “повноцінної ядерної держави”

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Кім Чен Ин нагородив медалями балістичну ракету та заявив про статус “повноцінної ядерної держави”
Фото: Getty Images

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин нагородив кількома медалями балістичну ракету, заявив про великий прорив у ракетобудуванні та похвалився ядерним арсеналом.

Про це пише North Korean News.

Кім Чен Ин дав балістичній ракеті-носію одразу кілька нагород – орден “Герой КНДР”, медаль “Золота зірка”, а також орден Державного прапора 1-го ступеня. У диктатора заявили, що ця ракета протистоятиме “американському імперіалізму” та гарантуватиме “майбутнє дітей нації”.

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Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея стане “найпотужнішою стратегічною силою світу, абсолютною силою, безпрецедентною за століття” та проголосив значний стрибок у ракетобудуванні. Також він анонсував створення “найпотужнішої армії у світі” та проголосив свою країну “повноцінною ядерною державою”.

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Джерело: North Korean News

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