Листопад, 28 в 8:55

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин нагородив кількома медалями балістичну ракету, заявив про великий прорив у ракетобудуванні та похвалився ядерним арсеналом.

Про це пише North Korean News.

Кім Чен Ин дав балістичній ракеті-носію одразу кілька нагород – орден “Герой КНДР”, медаль “Золота зірка”, а також орден Державного прапора 1-го ступеня. У диктатора заявили, що ця ракета протистоятиме “американському імперіалізму” та гарантуватиме “майбутнє дітей нації”.

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Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея стане “найпотужнішою стратегічною силою світу, абсолютною силою, безпрецедентною за століття” та проголосив значний стрибок у ракетобудуванні. Також він анонсував створення “найпотужнішої армії у світі” та проголосив свою країну “повноцінною ядерною державою”.

Джерело: North Korean News