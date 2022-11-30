Листопад, 30 в 18:42

Поштове відправлення, що вибухнуло у посольстві України в Іспанії 30 листопада, було спрямоване на адресу посла, а серйозніших наслідків вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям персоналу диппредставництва.

Про це розповів посол України в Іспанії Сергій Погорельцев.

Зазначається, що попри початкові повідомлення у ЗМІ, що вибухнув “лист”, насправді ж розмір пакунку був значно більшим за лист із документами. Це поштове відправлення, адресоване особисто на ім’я Погорельцева, викликало підозри у секретарки посла, адже пакунок не мав зворотної адреси і не був схожим на пошту дипломатів.

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Секретарка передала “пошту” коменданту – тобто українському співробітнику, відповідальному також за охорону посольства.

– У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам – щоб нікого не було поруч – вийшов із цією “поштою” на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух, – розповів Погорельцев.

Повідомляється, що попри те, що комендант посольства вже не тримав коробку в руках, вибух пошкодив йому руки, також чоловік отримав контузію.

– Я насамперед хочу відзначити співробітників посольства, бо якби не їхні професійні дії, наслідки би були значно серйозніші, – зазначає він.

Дипломат не став висувати припущення щодо того, хто міг надіслати небезпечний пакунок, але запевнив, що іспанська влада обіцяє докласти усіх зусиль для розслідування. Також очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес у телефонній розмові з українським послом висловив підтримку.

Нагадаємо, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба доручив посилити заходи безпеки в усіх українських дипломатичних установах за кордоном після вибуху в посольстві в Іспанії.

Джерело: Європейська правда